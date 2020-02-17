69-й за ліком Матч всіх зірок НБА-2020 пройшов у Чикаго на арені United Center. Перемогу у ньому здобула команда ЛеБрона Джеймса, обігравши команду Янніса Адетокумбо з рахунком 157:155.

Цьогоріч формат матчу було змінено, щоб вшанувати пам’ять легенду НБА Кобі Брайанта, який загинув в авіакатастрофі у січні 2020 року.

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Три чверті матчу завершилися з рахунком 133:124 на користь команди Адетокунбо. У четвертій чверті гра велася до 157 очок – це число визначили, склавши ігровий номер 24, під яким виступав Брайант, і 133 – кількість балів, набраних командою, яка вела у рахунку на той момент.

MVP-матчу став форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард. За команду ЛеБрона форвард набрав 30 очок та зробив сім підбирань.

Відзначимо, що з цього року приз найціннішого гравця Матчу всіх зірок НБА називається на честь Кобі Брайанта.

Також Факти ICTV розповідали, кого на драфті у свої команди вибрали ЛеБрон та Адетокумбо.