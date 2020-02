Швейцарская команда Формулы-1 Alfa Romeo Racing показала новый болид на сезон 2020.

Новый болид получил индекс C39. Презентация авто конюшни прошла перед стартом тестов в Барселоне. Ливрея болида швейцарцев выполнена в красных и белых цветах.

Alfa Romeo показала новый болид Формулы-1 на сезон-2020 / 4 фотографии

В сезоне 2020 за команду Alfa Romeo Racing будут выступать финский пилот Кими Райкконен и итальянский гонщик Антонио Джовианацци. Резервным гонщиком команды стал поляк Роберт Кубица.

Чемпионат мира в автогонках класса Формула-1 стартует 13 марта в австралийском Мельбурне.

The covers are off. #C39. pic.twitter.com/yo4si4xyqn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020