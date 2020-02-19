Швейцарская команда Формулы-1 Alfa Romeo Racing показала новый болид на сезон 2020.
Новый болид получил индекс C39. Презентация авто конюшни прошла перед стартом тестов в Барселоне. Ливрея болида швейцарцев выполнена в красных и белых цветах.
В сезоне 2020 за команду Alfa Romeo Racing будут выступать финский пилот Кими Райкконен и итальянский гонщик Антонио Джовианацци. Резервным гонщиком команды стал поляк Роберт Кубица.
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Чемпионат мира в автогонках класса Формула-1 стартует 13 марта в австралийском Мельбурне.
The covers are off. #C39. pic.twitter.com/yo4si4xyqn
— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020
В прошлом сезоне Alfa Romeo Racing заняли восьмое место в Кубке конструкторов. Кими Райкконен в личном зачете занял двенадцатое место, а его напарник по команде Антонио Джовианацци – семнадцатый.
К слову, недавно свой новый болид представила немецкая команда Mercedes.
Фото: Alfa Romeo Racing ORLEN