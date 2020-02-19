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Факты / Спорт

Alfa Romeo показала новый болид Формулы-1 на сезон-2020

Швейцарская команда Формулы-1 Alfa Romeo Racing показала новый болид на сезон 2020.

Новый болид получил индекс C39. Презентация авто конюшни прошла перед стартом тестов в Барселоне. Ливрея болида швейцарцев выполнена в красных и белых цветах.

  • Alfa Romeo болид 2020
  • Alfa Romeo болид 2020
  • Alfa Romeo болид 2020
  • Alfa Romeo болид 2020
  • Alfa Romeo болид 2020
  • Alfa Romeo болид 2020
  • Alfa Romeo болид 2020
  • Alfa Romeo болид 2020
Alfa Romeo показала новый болид Формулы-1 на сезон-2020 / 4 фотографии

В сезоне 2020 за команду Alfa Romeo Racing будут выступать финский пилот Кими Райкконен и итальянский гонщик Антонио Джовианацци. Резервным гонщиком команды стал поляк Роберт Кубица.

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Чемпионат мира в автогонках класса Формула-1 стартует 13 марта в австралийском Мельбурне.

В прошлом сезоне Alfa Romeo Racing заняли восьмое место в Кубке конструкторов. Кими Райкконен в личном зачете занял двенадцатое место, а его напарник по команде Антонио Джовианацци – семнадцатый.

К слову, недавно свой новый болид представила немецкая команда Mercedes.

Фото: Alfa Romeo Racing ORLEN

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