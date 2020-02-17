Британская команда Формулы-1 Williams показала новый болид на сезон 2020. В Williams пока воздержались от полноценной презентации, которая состоится 19 февраля в Барселоне в первый день предсезонных тестов.
Новый болид получил индекс FW43. Дизайн нового Williams несколько видоизмененный – обновленная ливрея теперь бело-сине-красная. В прошлом сезоне она была бело-голубой. Также новый болид прибавил в мощности.
— Этот год – новый старт для нас. Мы постарались устранить слабые места в команде, обеспечили наличие нужных специалистов, процедур и ресурсов для производства конкурентоспособных гоночных машин. Наша цель – перестроить команду, вернув Williams в борьбу, добившись прогресса в сезоне 2020 года, – сказала заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.
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В сезоне 2020 за Williams будут выступать пилоты Джордж Расселл и единственный дебютант этого сезона, вице-чемпион Формулы-2 Николя Латифи.
Introducing the FW43 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreFighting pic.twitter.com/BicXLD7i4i
— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 17, 2020
Прошлый сезон британская конюшня завершила чемпионат на последнем месте, набрав за сезон лишь одно очко.
Ранее свой болид представила итальянская конюшня Ferrari.
Фото: ROKiT WILLIAMS RACING
Источник: WilliamsF1