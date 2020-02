Немецкая команда Формулы-1 Mercedes представила новый болид на сезон 2020.

Новый болид получил индекс W11. По сравнению с предыдущей версией ливреи появились красные элементы после подписания спонсорского контракта с британской химической компанией Ineos.

В сезоне 2020 за Mercedes продолжат свои выступления шестикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон и финский гонщик Валттери Боттас.

