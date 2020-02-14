Немецкая команда Формулы-1 Mercedes представила новый болид на сезон 2020.
Новый болид получил индекс W11. По сравнению с предыдущей версией ливреи появились красные элементы после подписания спонсорского контракта с британской химической компанией Ineos.
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В сезоне 2020 за Mercedes продолжат свои выступления шестикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон и финский гонщик Валттери Боттас.
Happy Valentine’s Day, #PETRONASmotorsports!
Our gift to you, from @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/g0Ic5l85AN
— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) February 14, 2020
В день презентации нового болида Боттас уже протестировал новенькое авто на трассе в Сильверстоуне.
Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют в понедельник на трассе в Барселоне. Первый этап чемпионата пройдет с 13 по 15 марта в австралийском Мельбурне.
Последние шесть сезонов Формулы-1 Mercedes является безоговорочным победителем Кубка конструкторов, а пилоты выиграли шесть чемпионских титулов – пять у Хэмилтона и один у Боттаса.
Ранее свой болид представила итальянская конюшня Ferrari.
Фото: Mercedes-AMG F1
Источник: Mercedes-AMG F1