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Факты / Спорт

Mercedes показал фото нового болида Формулы-1 на сезон 2020

Немецкая команда Формулы-1 Mercedes представила новый болид на сезон 2020.

Новый болид получил индекс W11. По сравнению с предыдущей версией ливреи появились красные элементы после подписания спонсорского контракта с британской химической компанией Ineos.

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В сезоне 2020 за Mercedes продолжат свои выступления шестикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон и финский гонщик Валттери Боттас.

В день презентации нового болида Боттас уже протестировал новенькое авто на трассе в Сильверстоуне.

Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют в понедельник на трассе в Барселоне. Первый этап чемпионата пройдет с 13 по 15 марта в австралийском Мельбурне.

Последние шесть сезонов Формулы-1 Mercedes является безоговорочным победителем Кубка конструкторов, а пилоты выиграли шесть чемпионских титулов – пять у Хэмилтона и один у Боттаса.

Ранее свой болид представила итальянская конюшня Ferrari.

Фото: Mercedes-AMG F1

Источник: Mercedes-AMG F1

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