Швейцарська команда Формули-1 Alfa Romeo Racing показала новий болід на сезон 2020.

Новий болід отримав індекс C39. Презентація авто конюшні пройшла перед стартом тестів у Барселоні. Ліврея боліда швейцарців виконана у червоних та білих кольорах.















Alfa Romeo показала новий болід Формули-1 на сезон-2020 / 4 фотографии

У сезоні 2020 за команду Alfa Romeo Racing виступатимуть фінський пілот Кімі Райкконен та італійський гонщик Антоніо Джовіанацці. Резервним гонщиком команди став поляк Роберт Кубіца.

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Чемпіонат світу в автоперегонах класу Формула-1 стартує 13 березня в австралійському Мельбурні.

У минулому сезоні Alfa Romeo Racing посіли восьму сходинку у Кубку конструкторів. Кімі Райконен в особистому заліку посів дванадцяте місце, а його напарник по команді Антоніо Джовіанацці – сімнадцяте.

До речі, нещодавно свій новий болід представила німецька команда Mercedes.

Фото: Alfa Romeo Racing ORLEN