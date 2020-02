Швейцарська команда Формули-1 Alfa Romeo Racing показала новий болід на сезон 2020.

Новий болід отримав індекс C39. Презентація авто конюшні пройшла перед стартом тестів у Барселоні. Ліврея боліда швейцарців виконана у червоних та білих кольорах.

Alfa Romeo показала новий болід Формули-1 на сезон-2020 / 4 фотографии

У сезоні 2020 за команду Alfa Romeo Racing виступатимуть фінський пілот Кімі Райкконен та італійський гонщик Антоніо Джовіанацці. Резервним гонщиком команди став поляк Роберт Кубіца.

Читайте: Williams змінив зовнішній дизайн нового боліда на сезон-2020

Чемпіонат світу в автоперегонах класу Формула-1 стартує 13 березня в австралійському Мельбурні.

The covers are off. #C39. pic.twitter.com/yo4si4xyqn

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020