Швейцарська команда Формули-1 Alfa Romeo Racing показала новий болід на сезон 2020.
Новий болід отримав індекс C39. Презентація авто конюшні пройшла перед стартом тестів у Барселоні. Ліврея боліда швейцарців виконана у червоних та білих кольорах.
У сезоні 2020 за команду Alfa Romeo Racing виступатимуть фінський пілот Кімі Райкконен та італійський гонщик Антоніо Джовіанацці. Резервним гонщиком команди став поляк Роберт Кубіца.
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Чемпіонат світу в автоперегонах класу Формула-1 стартує 13 березня в австралійському Мельбурні.
The covers are off. #C39. pic.twitter.com/yo4si4xyqn
— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 19, 2020
У минулому сезоні Alfa Romeo Racing посіли восьму сходинку у Кубку конструкторів. Кімі Райконен в особистому заліку посів дванадцяте місце, а його напарник по команді Антоніо Джовіанацці – сімнадцяте.
До речі, нещодавно свій новий болід представила німецька команда Mercedes.
Фото: Alfa Romeo Racing ORLEN