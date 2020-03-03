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Факты / Спорт

Бородянский поедет в Лондон на переговоры с Discovery

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на следующей неделе посетит Лондон с целью переговоров с телеканалом Discovery Channel о предоставлении прав для украинских коммерческих вещателей на ретрансляцию летних Олимпийских игр в Токио.

— Мы ведем переговоры с коммерческими вещателями относительно трансляции и усиления освещения Олимпиады, – сказал Бородянский.

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По словам министра Бородянского, пока у ведомства есть предложения от трех телевизионных групп.

— На следующей неделе я поеду в Лондон говорить с Discovery Channel о предоставлении прав для коммерческих вещателей на ретрансляцию Олимпийских игр, – добавил министр.

Бородянский подчеркнул, что для Украины является очень важным трансляция Олимпиады коммерческими вещателями совместно с общественным телевидением.

Также он отметил, что Украина пока не планирует отменять спортивные мероприятия на территории страны из-за угрозы коронавируса.

Ранее Бородянский заявил, что украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, поскольку не имеют выбора.

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