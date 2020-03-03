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Факти / Спорт

Бородянський поїде в Лондон на переговори з Discovery

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський наступного тижня відвідає Лондон з метою переговорів з телеканалом Discovery Channel щодо надання прав для українських комерційних мовників на ретрансляцію літніх Олімпійських ігор у Токіо.

— Ми ведемо переговори з комерційними мовниками щодо трансляції та посилення освітлення Олімпіади, – сказав Бородянський.

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За словами міністра Бородянського, наразі у відомства є пропозиції від трьох телевізійних груп.

— Наступного тижня я поїду в Лондон говорити з Discovery Channel щодо надання прав для комерційних мовників на ретрансляцію Олімпійських ігор, – додав міністр.

Бородянський підкреслив, що для України є дуже важливим трансляція Олімпіади комерційними мовниками спільно з громадським телебаченням.

Також він зазначив, що Україна поки не планує скасовувати спортивні заходи на території країни через загрозу коронавірусу.

Раніше Бородянський заявив, що українські спортсмени змушені виступати в РФ, бо не мають вибору.

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