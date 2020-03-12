Стартовий етап Формули-1 у Мельбурні скасували – BBC Sport

Відкриття нового сезону Формули-1, яке було заплановане на ці вихідні, скасували через розповсюдження коронавірусу.

Офіційного підтвердження від F1 або керівного органу FIA поки не надійшло, але у BBC Sport посилаються на власні джерела у Формулі-1.

Раніше з Гран-прі Австралії знялася британська команда McLaren у повному складі після того, як в одного з членів команди виявили Covid-19. Також відомо, що чотири члени команди Haas здали негативні тести на коронавірус.

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Спалах коронавірусу, який зараз оголошено пандемією, призвів до широкого зриву спортивних змагань.

Через пандемію коронавірусу раніше відклали Гран-прі Китаю у Формулі-1 та старт сезону у MotoGP. Другий етап F1 – Гран-прі Бахрейну пройде за закритими дверима. Також під загрозою зриву знаходиться перший в історії етап у В’єтнамі, який запланований на 5 квітня.

Раніше американська співачка Майлі Сайрус скасувала свій виступ на Гран-прі Австралії Формули-1.