Книга Коби Брайанта стала бестселлером в США

Книга Коби Брайанта The Wizenard Series: Season One, которую он написал в соавторстве с Уэсли Кингом, дебютировала на первой строчке среди бестселлеров New York Times.

Также книга заняла первое место в списке детских книг на Amazon.

По словам вдовы легендарного спортсмена Ванессы Брайант, ее муж был бы горд видеть, что его работа продолжается и после трагической смерти.

Серия Wizenard — это уникальное сочетание баскетбола и мира волшебников, цель которого — дать детям интересный взгляд на уроки жизни через спорт.

Kobe Bryant will soon have as many New York Times best sellers as NBA championships (5). The late Lakers legend’s latest release, “The Wizenard Series: Season One,” is set to debut at No. 1 on the @nytimes’ middle-grade hardcover list later this month. #MambaForever pic.twitter.com/IBNt4KBMtZ

— CloseUp360 (@CloseUp360) April 9, 2020