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Факты / Спорт

Книга Коби Брайанта стала бестселлером в США

Книга Коби Брайанта The Wizenard Series: Season One, которую он написал в соавторстве с Уэсли Кингом, дебютировала на первой строчке среди бестселлеров New York Times.

Также книга заняла первое место в списке детских книг на Amazon.

По словам вдовы легендарного спортсмена Ванессы Брайант, ее муж был бы горд видеть, что его работа продолжается и после трагической смерти.

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Серия Wizenard — это уникальное сочетание баскетбола и мира волшебников, цель которого — дать детям интересный взгляд на уроки жизни через спорт.

В прошлом году вышла первая серия книги, издателем которой стала компания Granity Studios, которая также выпустила короткометражный мультипликационный фильм Брайанта Дорогой баскетбол, который удостоился кинопремии Оскар.

Напомним, Брайант погиб в результате аварии вертолета в конце января 2020 года.

Источник: AP

Фото: Getty Images

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