Книга Кобі Брайанта стала бестселером у США

Книга Кобі Брайанта The Wizenard Series: Season One, яку він написав у співавторстві з Веслі Кінгом, дебютувала на першій сходинці серед бестселерів New York Times.

Також книга посіла першу сходинку у списку дитячих книг на Amazon.

За словами вдови легендарного спортсмена Ванесси Брайант, її чоловік був би гордий бачити, що його робота триває і після трагічної смерті.

Серія Wizenard – це унікальне поєднання баскетболу та світу чарівників, мета якого – дати дітям цікавий погляд на уроки життя через спорт.

Kobe Bryant will soon have as many New York Times best sellers as NBA championships (5). The late Lakers legend’s latest release, “The Wizenard Series: Season One,” is set to debut at No. 1 on the @nytimes’ middle-grade hardcover list later this month. #MambaForever pic.twitter.com/IBNt4KBMtZ

— CloseUp360 (@CloseUp360) April 9, 2020