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Факти / Спорт

Книга Кобі Брайанта стала бестселером у США

Книга Кобі Брайанта The Wizenard Series: Season One, яку він написав у співавторстві з Веслі Кінгом, дебютувала на першій сходинці серед бестселерів New York Times.

Також книга посіла першу сходинку у списку дитячих книг на Amazon.

За словами вдови легендарного спортсмена Ванесси Брайант, її чоловік був би гордий бачити, що його робота триває і після трагічної смерті.

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Серія Wizenard – це унікальне поєднання баскетболу та світу чарівників, мета якого – дати дітям цікавий погляд на уроки життя через спорт.

Минулоріч вийшла перша серія книги, видавцем якої стала компанія Granity Studios, яка також випустила короткометражний мультиплікаційний фільм Брайанта Дорогий баскетбол, який удостоївся кінопремії Оскар.

Нагадаємо, Брайант загинув унаслідок аварії гелікоптера наприкінці січня 2020 року.

Джерело: AP

Фото: Getty Images

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