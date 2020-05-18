Ігрові кросівки Майкла Джордана продали на аукціоні за рекордну суму

Ігрові кросівки легендарного американського баскетболіста Чикаго Буллз Майкла Джордана пішли з молотка на аукціоні Sotheby’s за $560 тис.

Саме у цьому взутті Джордан виступав у свій дебютний сезон-1984/1985. Взуття Nike Air Jordan 1 були виготовлені спеціально для Джордана та виконані у червоному, чорному та білому кольорах.

Ця сума стала рекордною для кросівок на аукціонах Sotheby’s.

На торги кросівки з автографом спортсмена виставив відомий колекціонер Джорді Геллер. Він придбав взуття Джордана вісім років тому. Хто став новим власником кросівок, не повідомляється.

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Майкла Джордана обрали на драфті 1984 року за третім номером. Згодом він привів команду з Іллінойсу до шести титулів. Джордан – найвеличніший гравець в історії НБА – шестиразовий MVP фіналів НБА, п’ятиразовий MVP сезону, 14-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

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