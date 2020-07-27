Баскетболист Лос-Анджелес Клипперс Лу Уильямс покинул расположение своей команды в парке развлечений Disney World в Орландо, где в настоящее время базируются все клубы НБА перед рестартом текущего сезона.

33-летний спортсмен отпросился из-за похорон дедушки, но позже его заметили в одном из стриптиз клубов Атланты. В сторис в Instagram совместное фото с баскетболистом выложил рэпер Джек Харлоу. Впоследствии он удалил фотографию и написал в Twitter, что это был старый снимок и он просто скучает по другу.

Впрочем, внимательные пользователи заметили, что Уильямс был в брендированной маске НБА, которую выдали всем в расположении в Орландо.

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Сейчас НБА расследует действия защитника Клипперс. Спортсмен вскоре признался, что действительно после похорон посетил стрипклуб отметив, что не контактировал со стриптизершами.

View this post on Instagram A post shared by Lou Williams (@louwillville) on Mar 29, 2020 at 8:37am PDT

По протоколу НБА, баскетболист, который покидает расположение тренировочного лагеря в Disney World, должен ежедневно сдавать ПЦР-тест. По возвращении в Орландо все игроки, которые покидали кампус по уважительным причинам, должны пройти четырехдневную самоизоляцию. Однако, ее срок могут увеличить до 10 дней.

Рестарт сезона в НБА

Регулярный чемпионат НБА прервали в марте из-за положительных тестов нескольких игроков на Covid-19. Одними из первых в НБА заразились игроки Юты Джаз Руди Гобер и Донаван Митчелл.

Сезон должен возобновиться 30 июля с участием 22 команд. Все матчи пройдут в спорткомплексе Disney World в Орландо. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.

В первый игровой день Орлеан Пеликанс сыграет с Юта Джаз, а Лос-Анджелес Лейкерс встретится с Лос-Анджелес Клипперс.

Фото: Lou Williams