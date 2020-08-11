Шахтер во вторник, 11 августа, проведет матч 1/4 финала Лиги Европы-2019/20, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене сыграют против швейцарского Базеля. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.88. Успех швейцарского клуба оценивают в 4.10. Ничейный исход встречи в основное время — 3.85.

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Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода горняков и красно-синих в стадию 1/2 финала турнира. На Шахтер дают коэффициент 1.44, тогда как на проход Базеля к следующею стадию — 2.93.

Стоит отметить, что матчи со стадии 1/4 финала турнира проходят в формате одного матча.

Ранее команды встречались между собой трижды, в которых триумфировал Шахтер. Дважды на стадии группового этапа Лиги чемпионов-2008/09 и в товарищеской игре 2015 года. Общий счет забитых мячей 10:2 в пользу донецкой команды.

Фото: FC Shakhtar, FC Basel 1893