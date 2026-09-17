Бывший футболист сборной Англии и владелец ФК Интер Майами Дэвид Бекхэм высказался о том, кто из игроков должен получить Золотой мяч в 2026 году.

Его слова передает пресс-служба MLS.

Бекхэм о том, кто должен получить Золотой мяч 2026 года

По мнению Бекхэма, нет никаких сомнений в том, кто именно был лучшим за последний год.

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Прежде всего, он выделил аргентинского футболиста Интер Майами Лионеля Месси, который в 2026 году стал вице-чемпионом мира в составе своей сборной.

– То, что его снова рассматривают как претендента на Золотой мяч, – это не случайность. Ведь он, пожалуй, был лучшим игроком турнира. Прошлый год для него был невероятным. В возрасте 39 лет он повлиял на ход чемпионата и на каждый матч. Это нечто особенное. Поэтому он заслуживает того, чтобы его рассматривали как претендента на Золотой мяч. На мой взгляд, он должен его выиграть, – сказал Бекхэм.

В то же время он добавил, что в списке претендентов есть “великолепные игроки”, такие как Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем. Бекхэм подчеркнул, что когда речь заходит о Лео, “я – его самый большой поклонник”.

За свою карьеру Месси уже восемь раз получал Золотой мяч, что является рекордом. В этом году аргентинец был номинирован на эту награду в 17-й раз.

Месси в нынешнем сезоне провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил 23 гола и отдал 14 голевых передач. На чемпионате мира аргентинец совершил 12 результативных действий.