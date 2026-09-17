Военный путь Дениса Прокопенко в Азове начался еще в июле 2014-го года. Тогда будущий командир приобретал первый боевой опыт под Марьинкой и Иловайском, а через двенадцать лет бригадный генерал Редис принял под стражу один из самых сложных участков фронта.

С 13 сентября он официально возглавил группировку войск Азов. Об этом решении Владимир Зеленский объявил 26 августа, сообщает пресс-служба azov.army.

Двенадцать лет службы в Азове

Боевая биография Прокопенко связана с Азовом с момента формирования подразделения. После участия в летней кампании 2014 года он продолжил службу и постепенно перешел на командные должности. Во время Павлополь-Широкинской операции руководил 1-й ротой.

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В 2017 году Прокопенко возглавил полк в возрасте 26 лет. Так он стал самым молодым командиром полка в истории Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Основные этапы его военной службы в Азове охватывают:

вступление в батальон и первые боевые операции в 2014 году;

командование ротой во время Павлополь-Широкинской операции;

назначение командиром полка в 2017 году;

руководство обороной Мариуполя весной 2022 года;

возвращение на службу после освобождения из российского плена;

командование 12-й бригадой специального назначения;

назначение командиром 1-го корпуса НГУ в апреле 2025 года;

начало работы на должности командующего группировкой войск в сентябре 2026 года.

За этот период подразделение выросло из добровольческого батальона в корпус Национальной гвардии. Изменения касались численности личного состава, вооружения, подготовки командиров, планирования операций и взаимодействия между частями.

Подготовка, прошедшая проверку Мариуполем

В феврале 2022-го подразделение Прокопенко первым встретило врага во время обороны Мариуполя. Далее последовали изнурительные бои и легендарное сопротивление на Азовстали в полном окружении, под постоянными авианалетами, артобстрелами с тотальной нехваткой лекарств.

Еще во время этих боев, 19 марта 2022 года, Редису присвоили звание Героя Украины. В мае, после приказа о выходе из комбината, он попал в плен. Уволить командира удалось во время сентябрьского обмена, после чего он некоторое время находился в Турции. Однако уже в июле 2023 года Прокопенко вернулся домой и сразу стал в строй.

Корпус как последующий уровень управления

В апреле 2025 года Редис возглавил 1-й корпус НГУ Азов. Переход на корпусную структуру позволил собрать очень разные по профилю части под единым куполом.

Теперь штаб видит всю картину: анализирует данные от бригад, точно распределяет силы, дает целеуказания артиллерии и дронам и оперативно двигает резервы. Главная задача командира здесь – заставить несколько мощных бригад со своим опытом и штабами работать как единственный слаженный организм.

Что меняет новое предназначение?

Теперь полномочия Редиса распространяются на все силы, привлеченные в его зоне ответственности. Это означает полную координацию обороны, распределение ресурсов, поддержку соседних частей и быструю реакцию на изменения на фронте. Сам состав и границы этого участка, конечно, остаются закрытыми.

Во время сентябрьской встречи с министром внутренних дел Иваном Выговским они уже детально прошлись по расширению этой полосы, вопросам управления и снабжения. К этой работе активно привлечены командиры бригад Нацгвардии и пограничники, сейчас обороняющие Донетчину.

Это предназначение – логическое продолжение пути Прокопенко в родной структуре. Весь его опыт теперь будет работать на уровне целой группировки войск.

Фото: Азов

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