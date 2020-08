В бельгийском городе Спа 30 августа прошел седьмой этап Формулы-1 сезона-2020, где победу одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Со старта и до последних секунд британский автогонщик сохранял первенство.

HAMILTON: “It wasn’t the easiest of races. The tyre temperatures were slowly dropping. It was a bit of a struggle.

“No matter how much success we have we keep our heads down. It’s an incredible mentality to work around” #BelgianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/HYD7UALltP

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020