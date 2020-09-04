Во втором туре группового этапа Лиги наций-2020/21 элитного дивизиона в четвертой группе сборная Украины встретится с командой Испании. Матч состоится 6 сентября в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 7 сентября в 16.40 и 8 сентября в 2.10 на канале Футбол 2 или 8 сентября в 11.10 на телеканале Футбол 1.

Также текстовая трансляция матча Испания — Украина будет доступна на сайте Факты ICTV.

Это будет шестая очная встреча команд. В предыдущих матчах испанская команда четыре раза праздновала победу, еще один раз сборные расписали ничью на стадии группового этапа квалификации на Евро-2004.

За всю историю противостояний испанцы десять раз отличались в воротах сине-желтых, тогда как украинцы огорчили Фурию Роху лишь трижды.

Фото: Marca