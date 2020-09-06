Сборная Украины встретится с командой Испании в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Лиге А четвертой группы. Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября, в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиса Энрике. На победу Испании принимают ставки с коэффициентом 1.53. Успех украинской команды оценивают в 6.50. Ничейный результат встречи — 4.40.

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На то, что Фурия Роха первой откроет счет в матче дают коэффициент 1.38, а на сине-желтых — 3.05.

Матч доверили судить французской бригаде арбитров во главе с рефери Бенуа Бастьеном. Ему будут ассистировать его соотечественники: Хишам Закрани и Фредерик Акетт.

Обязанности четвертого рефери будет исполнять Бенуа Милль.

Для команд это будет шестая очная встреча в истории. Впервые они встретились в рамках квалификационного отбора на чемпионат Европы 2004 года. Тогда команды расписали боевую ничью 2:2. В остальных матчах фортуна была на стороне испанской сборной.

Последний раз команды встречались в рамках отбора на Евро-2016 — этот матч завершился минимальной выездной победой Испании со счетом 1:0.

Фото: УАФ