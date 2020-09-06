Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

3 сентября стартует первый тур группового этапа турнира УЕФА Лиги наций-2020/21. Это второй по счету розыгрыш турнира, в котором сборная Украины выступит в элитном дивизионе А. Подопечные Андрея Шевченко заработали повышение в классе, когда заняли первое место в своей группе в Лиге В.
Во время первого розыгрыша турнира 55 национальных сборных разделили на четыре лиги согласно рейтингу УЕФА. Победители своих групп в лигах В, C, D по итогам сезона-2018/19 поднялись в высшие лиги.
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По регламенту соревнований, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители своих групп в Лиге А выйдут в финальную стадию турнира, которая состоится в июне 2021 года.
Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а сборные, которые займут последние места в группах, понизятся в классе. Поскольку в Лиге D только две группы, то из Лиги С вылетят только две команды, которые определятся в стыковых матчах.
1 тур
Четверг, 3 сентября
|19:00
|D1
|Латвия
|0:0
|Андорра
|21:45
|А4
|Германия
|1:1
|Испания
|21:45
|А4
|Украина
|2:1
|Швейцария
|21:45
|В4
|Болгария
|1:1
|Ирландия
|21:45
|В3
|Россия
|3:1
|Сербия
|21:45
|В3
|Турция
|0:1
|Венгрия
|21:45
|В4
|Финляндия
|0:1
|Уэльс
|21:45
|С3
|Молдова
|1:1
|Косово
|21:45
|С3
|Словения
|0:0
|Греция
|21:45
|D1
|Фарерские о-ва
|3:2
|Мальта
Пятница, 4 сентября
|19:00
|С4
|Литва
|1:2
|Казахстан
|21:45
|А1
|Италия
|1:1
|Босния и Герцеговина
|21:45
|А1
|Нидерланды
|1:0
|Польша
|21:45
|В1
|Норвегия
|1:2
|Австрия
|21:45
|В1
|Румыния
|1:1
|Северная Ирландия
|21:45
|В2
|Словакия
|1:3
|Чехия
|21:45
|В2
|Шотландия
|1:1
|Израиль
|21:45
|С4
|Беларусь
|1:2
|Албания
Суббота, 5 сентября
|16:00
|С2
|Северная Македония
|2:1
|Армения
|16:00
|D2
|Гибралтар
|1:0
|Сан-Марино
|19:00
|А2
|Исландия
|0:1
|Англия
|19:00
|С1
|Азербайджан
|1:2
|Люксембург
|19:00
|С1
|Кипр
|0:2
|Черногория
|19:00
|С2
|Эстония
|0:1
|Грузия
|21:45
|А2
|Данія
|0:2
|Бельгия
|21:45
|А3
|Португалия
|4:1
|Хорватия
|21:45
|А3
|Швеция
|0:1
|Франция
2 тур
Воскресенье, 6 сентября
|16:00
|С4
|Уэльс
|_:_
|Болгария
|16:00
|D1
|Андорра
|_:_
|Фарерские о-ва
|19:00
|В3
|Венгрия
|_:_
|Россия
|19:00
|В4
|Ирландия
|_:_
|Финляндия
|19:00
|С3
|Словения
|_:_
|Молдова
|21:45
|А4
|Испания
|_:_
|Украина
|21:45
|А4
|Швейцария
|_:_
|Германия
|21:45
|В3
|Сербия
|_:_
|Турция
|21:45
|С3
|Косово
|_:_
|Греция
|21:45
|D1
|Мальта
|_:_
|Латвия
Понедельник, 7 сентября
|17:00
|С4
|Казахстан
|_:_
|Беларусь
|21:45
|А1
|Босния и Герцеговина
|_:_
|Польша
|21:45
|А1
|Нидерланды
|_:_
|Италия
|21:45
|В1
|Австрия
|_:_
|Румыния
|21:45
|В2
|Израиль
|_:_
|Словакия
|21:45
|В1
|Северная Ирландия
|_:_
|Норвегия
|21:45
|В2
|Чехия
|_:_
|Шотландия
|21:45
|С4
|Албания
|_:_
|Литва
Вторник, 8 сентября
|19:00
|С2
|Армения
|_:_
|Эстония
|19:00
|С2
|Грузия
|_:_
|Северная Македония
|21:45
|А2
|Бельгия
|_:_
|Исландия
|21:45
|А2
|Дания
|_:_
|Англия
|21:45
|А3
|Франция
|_:_
|Хорватия
|21:45
|А3
|Швеция
|_:_
|Португалия
|21:45
|C1
|Кипр
|_:_
|Азербайджан
|21:45
|C1
|Люксембург
|_:_
|Черногория
|21:45
|D2
|Сан-Марино
|_:_
|Лихтенштейн