Испания и Украина сойдутся на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде в рамках второго тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе.

Для команд это будет шестая очная встреча, в четырех из которых фортуна была на стороне испанцев, еще один раз сборные разошлись боевой ничьей 2:2.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиса Энрике. На победу Испании принимают ставки с коэффициентом 1.41. Успех украинской команды оценивают в 8.60. Ничейный результат встречи — 4.80.

Встреча в Мадриде доверили судить французской бригаде арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ему будут помогать его соотечественники Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Четвертый арбитр матча — Бенуа Милль.

Текстовая онлайн-трансляция матча Испания — Украина начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.