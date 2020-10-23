Колишнього бійця змішаних єдиноборств Шаміля Адбулмуслімова застрелили у Дагестані.

Інцидент стався в одному із кафе міста Хасав’ют, де відпочивав 35-річний спортсмен. До закладу зайшли його односельці, батько та син Мургамудін та Шаміль Мурагісови та вистрелили у спортсмена.

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За інформацією Telegram-каналу Baza, Адбулмуслімов конфліктував із сім’ю Мурагісових щодо земельного участку.

Чоловіки довго сперечалися, після чого Мурагісов та його син покинули кафе, але згодом повернулися зі зброєю та розстріляли Адбулмуслімова. Також вони влаштували бійку із друзями вбитого.

Поліція затримала обох чоловіків безпосередньо у кафе і вони вже дали свідчення.

Востаннє Шаміль Абдулмуслімов виходив в октагон у 2013 році. Його найвідомішим суперником був Шаміль Абдурахімов, який підписав контракт з UFC і зараз виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті.

У США під час пікніка застрелили боксера

22-річного американського боксера Денні Гонсалеса вбили під час сімейного пікніка. Трагедія сталася 7 вересня у Морено-Валлі, штаті Каліфорнія.

На вулиці до спортсмена підійшов невідомий чоловік та відкрив вогонь. В результаті отриманих вогнепальних поранень Гонсалес помер.

Джерело: Baza