В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 донецкий Шахтер будет принимать менхенгладбахскую Боруссию. Встреча состоится 3 ноября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5.Интернет и российских Матч Премьер и Матч! Футбол 2.

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В повторе игру можно будет посмотреть в 2.40 и 11.20 на канале Футбол 2, а также в 16.50 на Футбол 1.

Это будет вторая игра команд в истории. До этого они встречались в 2009 году в товарищеском матче, который завершился победой горняков со счетом 3:0.

В другом матче квартета В мадридский Реал на стадионе Альфредо Ди Стефано примет миланский Интер. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Shakhtar