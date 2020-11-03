Шахтер и Боруссия Менхенгладбах сойдутся 3 ноября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет вторая очная встреча. Единственный раз команды встречались в товарищеском матче в 2009 году. Тогда победу со счетом 3:0 праздновал донецкий клуб.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Марко Розе. На победу Боруссии принимают ставки с коэффициентом 2.08. Успех украинского клуба оценивают в 3.40. Ничейный результат встречи — 3.80.

Встречу в Будапеште доверили нидерландской бригаде арбитров во главе с рефери Сердаром Гезюбююком. Ему будут помогать соотечественники: Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр матча — Аллард Линдхут.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Боруссия Менхенгладбах начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.