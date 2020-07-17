Умер Владимир Лозинский — бывший футболист Динамо Киев, который защищал цвета клуба в период с 1975 по 1984 годы.

Мужчина ушел из жизни в возрасте 65 лет. Легендарный защитник бело-синих скончался после продолжительной борьбы с болезнью.

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Лозинский был воспитанником школы Динамо. За период выступлений в киевском клубе он выиграл с командой девять титулов, среди которых три чемпионства СССР. Кроме Динамо он также выступал за харьковский Металлист, криворожский Кривбасс, киевский СКА и кременчугский Кремень.

В его активе четыре выступления за сборную СССР. После игровой карьеры он возглавил Кремень. Также работал наставником ЦСКА ВСУ, полтавской Ворсклы и студенческой сборной Украины.

В начале июля скончался еще один легендарный футболист киевлян. На 73 году жизни перестало биться сердце бывшего защитника Динамо Владимира Трошкина. О причинах смерти выдающегося футболиста и тренера не сообщалось.

Источник: Виктор Ульяницкий