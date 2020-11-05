У Києві померла Аделаїда Лобановська – дружина легендарного тренера київського Динамо Валерія Лобановського.

Вдові Лобановського 21 жовтня виповнилося 80 років. Причини смерті жінки не повідомляються

Аделаїда Панкратівна Лобановська за професією була юристом, але життя присвятила сім’ї. У сім’ї Лобановських була одна дитина – донька Світлана.

— Дружина Валерія Лобановського довгі роки була частиною динамівської сім’ї, переживала з командою перемоги та поразки. Вона була душевною та щирою людиною, надійним тилом для нашого великого тренера і його вірною помічницею. Світла пам’ять про Аделаїду Лобановську назавжди залишиться в наших серцях, – сказав президент Динамо Ігор Суркіс.

Сам Лобановський помер 13 травня 2002 року у віці 63 років. Дружина пережила його на 18 років.

Валерій Лобановський за свою тренерську кар’єру очолював збірні СРСР, ОАЕ, України та Кувейту, а також футбольні клуби Динамо Київ та Дніпро.

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Під його керівництвом київський клуб вісім разів вигравав чемпіонат СРСР, шість разів тріумфував у Кубку СРСР, п’ять разів ставав чемпіоном України та тричі завойовував Кубок України. Також біло-сині за Лобановського виграли двічі Кубок володарів кубків УЄФА – у 1975 році обіграли угорський Ференцварош (3:0), а у 1986 році – Атлетіко Мадрид (3:0).

17 липня не стало колишнього футболіста київського Динамо Володимира Лозинського, який дебютував за першу команду біло-синіх за тренерства Валерія Лобановського.

Легендарний захисник київського клубу помер після тривалої боротьби із хворобою.