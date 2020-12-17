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Наташа Тарчевська |

Теннисистка Мария Шарапова выходит замуж

Известная российская теннисистка Мария Шарапова впервые выходит замуж.

Избранником 33-летней теннисистки стал Александр Гилкс, приятель британского принца Гарри.

В конце января 2020 года  Мария Шарапова засветила обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

 

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

— Я сказала да с первого дня, когда мы познакомились. Это была наша маленькая тайна, не так ли? — подписала серию романтических снимков Мария.

Совместное фото в своем Instagram также выложил и Александр Гилкс.

— Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым мальчиком. Я с нетерпением жду момента, когда буду любить и буду учиться у тебя лучшем!

 

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Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Шарапова и Гилкс начали встречаться осенью 2018 года.

О месте и дате женитьбы звездной пары пока не сообщается.

Скарлет Йоханссон вышла замуж

О том, что Скарлетт Йоханссон вышла замуж, стало известно в конце октября.

Актриса вступила в брак с известным американским комиком Колином Йостом.

Свадебная церемония прошла в интимной атмосфере, среди гостей присутствовали только близкие друзья и родственники.

На фоне пандемии свадьба проходила с соблюдением всех мер безопасности Covid-19.

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