Известная российская теннисистка Мария Шарапова впервые выходит замуж.
Избранником 33-летней теннисистки стал Александр Гилкс, приятель британского принца Гарри.
В конце января 2020 года Мария Шарапова засветила обручальное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
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— Я сказала да с первого дня, когда мы познакомились. Это была наша маленькая тайна, не так ли? — подписала серию романтических снимков Мария.
Совместное фото в своем Instagram также выложил и Александр Гилкс.
— Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым мальчиком. Я с нетерпением жду момента, когда буду любить и буду учиться у тебя лучшем!
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Шарапова и Гилкс начали встречаться осенью 2018 года.
О месте и дате женитьбы звездной пары пока не сообщается.
Скарлет Йоханссон вышла замуж
О том, что Скарлетт Йоханссон вышла замуж, стало известно в конце октября.
Актриса вступила в брак с известным американским комиком Колином Йостом.
Свадебная церемония прошла в интимной атмосфере, среди гостей присутствовали только близкие друзья и родственники.
На фоне пандемии свадьба проходила с соблюдением всех мер безопасности Covid-19.