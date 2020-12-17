Відома російська тенісистка Марія Шарапова вперше виходить заміж.

Обранцем 33-річної тенісистки став Олександр Гілкс, приятель британського принца Гаррі.

Наприкінці січня 2020 року Марія Шарапова засвітила обручку з діамантом на безіменному пальці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

– Я сказала так з першого дня, коли ми познайомились. Це була наша маленька таємниця, чи не так? – підписала серію романтичних знімків Марія.

Спільне фото у своєму Instagram також виклав і Олександр Гілкс.

– Дякую, що зробила мене дуже-дуже щасливим хлопчиком. Я з нетерпінням чекаю моменту, коли любитиму та навчатимусь у тебе найкращому!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa)

Шарапова і Гілкс почали зустрічатися восени 2018 року.

Про місце та дату одруження зіркової пари поки не повідомляється.

Скарлет Йоханссон вийшла заміж

Про те, що Скарлет Йохансон вийшла заміж, стало відомо наприкінці жовтня.

Актриса побралася з відомим американським коміком Коліном Йостом.

Весільна церемонія пройшла в інтимній атмосфері, серед гостей були присутні лише близькі друзі та родичі.

На тлі пандемії весілля проходило з дотриманням усіх заходів безпеки Covid-19.