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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо Киев — Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Киевское Динамо в четверг, 18 февраля, проведет первый матч на стадии 1/16 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против бельгийского Брюгге. Начало матча в 17.00.

Динамо Брюгге

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.48. Успех черно-синих оценивают в 2.95. Ничейный результат встречи — 3.40.

На то, что бело-синие первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.78, а на подопечных Рюда Вормера — 1.97.

Матч доверили судить финской бригаде арбитров во главе с рефери Маттиасом Гестраниусом. Ему будут ассистировать соотечественники Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Обязанности четвертого рефери исполнит итальянец Даниэле Довери. Арбитры VAR: Стюарт Аттуелл и Пол Тирни (Англия).

Это будет третья официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Киеве в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда команды разошлись ничьей 3:3, а в первой игре минимальную победу праздновали бельгийцы (1:0).

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Сначала игра была под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Брюгге. В Украину бельгийцы прибыли без тренерского штаба и ряда игроков основы.

Фото: Club Brugge K.V., FC Dynamo Kyiv

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