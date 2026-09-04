Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляет должностное лицо Офиса генерального прокурора.

Об этом заявили в НАБУ в пятницу, 4 сентября.

Должностное лицо ОГП — в центре спецоперации НАБУ и САП

— НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора Украины, причастную к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества, — говорится в сообщении.

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Других деталей относительно спецоперации НАБУ и САП пока не раскрыли. В антикоррупционных органах отметили, что дополнительную информацию обнародуют позже.

Операция Карфаген: работника ОГП отстранят

В Офисе генпрокурора отреагировали на операцию Карфаген. Там сообщили, что работника, который может быть причастен к противоправной деятельности, связанной с мошенническими колл-центрами, отстранят от исполнения служебных обязанностей на период досудебного расследования.

Все обстоятельства дела должно установить следствие. Ведомство заявило о готовности предоставить антикоррупционным органам необходимую информацию и содействовать расследованию в рамках законодательства.

В Офисе генпрокурора также сообщили о результатах противодействия мошенническим колл-центрам. За последние 12 месяцев правоохранители провели более 1050 обысков, прекратили работу около 340 колл-центров и более 5 тысяч операторских мест.

В настоящее время правоохранители расследуют 147 уголовных производств. О подозрении сообщили более 183 лицам, а в отношении 93 людей обвинительные акты уже направили в суд.

По информации ОГП, установленный размер причиненного потерпевшим ущерба составляет десятки миллионов гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта, касающихся мошеннических колл-центров.

Документы предусматривают усиление ответственности за организацию мошеннических колл-центров и участие в их деятельности, а также дополнительную существенную защиту граждан от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.

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