В Кубке Украины текущего сезона определились все участники 1/2 финала.

В следующий раунд вышли: луганская Заря, киевское Динамо, Агробизнес и Александрия.

Из четырех матчей 1/4 финала лишь один завершился в основное время — луганская Заря дожала перволиговый ровенский Верес со счетом 2:1.

Счет в матче открыли первыми подопечные Юрия Вирта, реализовав пенальти в первом тайме благодаря точному удару Шестакова. Через несколько минут Иванисеня восстановил равновесие.

Во втором тайме ровенчане вышли вперед. На 52-й минуте Шестаков оформил дубль, но арбитр отменил это взятие ворот из-за ошибочного офсайда. Зато через несколько минут ответили точным ударом подопечные Виктора Скрипника — сетку ворот красно-черных поразил Когут.

Во втором матче путевку в серии послематчевых пенальти завоевало киевское Динамо. Основное и добавленное время в Киеве против Колоса завершилось нулями, а в серии пенальти подопечные Луческу были точнее — 4:3.

Сенсацию преподнес матч перволигового Агробизнеса и действующего чемпиона Шахтера. Горняки в добавленное время уступили сопернику в добавленное время. Во втором тайме Алан Патрик не реализовал пенальти, а спустя несколько минут гол Сергея Петрова отменили после просмотра VAR.

А единственный гол в мате на 96-й минуте забил форвард агробизнеса Богдан Семенец.

Победителя пары Днепр-1 — Александрия тоже пришлось выяснять в серии пенальти.

Во втором тайме футболисты обменялись голами — сначала счет в матче открыл хавбек Александрии Максим Третьяков. Однако, в Днепре-1 ответили точным ударом Сергея Булецы. Пенальти точнее пробивали подопечные Владимира Шарана — 4:3.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 4 марта в Доме футбола.

Полуфинальные матчи запланированы на 21 апреля. Финал Кубка Украины должен состояться 12 мая в Тернополе.

Фото: ФК Динамо Киев