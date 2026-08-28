Август подходит к концу, однако украинцы до сих пор не получили выплаты Национального кэшбека за май, июнь и июль. Ранее сообщалось, что средства за май и июнь должны быть перечислены в августе, однако конкретной даты выплат пока нет.

О сроках выплат читайте в материале на Фактах ICTV.

Кэшбек за май: когда будет выплата

В Министерстве экономики ранее сообщали, когда придет кэшбек накопленный за май. В ведомстве отмечали, что выплаты кэшбека за покупки, произведенные в течение мая 2026 года, должны были состояться в июле.

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В комментарии к сообщению на странице Дія Facebook представители сервиса сообщили, что порядок выплаты средств по программе Национальный кэшбек изменился. Кэшбек, накопленный за май и июнь, не перечислят одной выплатой, как это было раньше. Вместо этого деньги поступят двумя отдельными платежами в течение августа.

В Дія также пояснили, что реестр на выплату кэшбека за май уже сформирован, а проверить статус можно непосредственно в приложении. После завершения этих выплат будет сформирован отдельный реестр за июнь, после чего украинцы получат и вторую часть средств.

Пользователей заверили, что беспокоиться не стоит: все накопленные суммы сохранены в системе. В приложении Дія можно отслеживать информацию о начислении и статусе выплаты, а сами средства будут зачислены в указанные сроки.

Что будет с выплатами Национального кэшбека

Официальных сообщений об отмене Национального Кэшбека пока нет. Однако в последнее время появились инициативы по изменению подхода к использованию средств программы.

В частности, 14 августа 2026 в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15512. Он предусматривает внесение изменений в государственный бюджет и касается компенсации предприятиям стоимости товаров, поврежденных или уничтоженных в результате боевых действий. Пока документ только прорабатывается в парламентском комитете, то есть законопроект еще не принят и не вступил в силу.

В законопроекте говорится о том, чтобы направить бюджетный ресурс в поддержку предприятий, понесших имущественные потери из-за войны войны, вместо использования этих средств исключительно для стимулирования потребительского спроса. Законопроект начали связывать с возможным пересмотром финансирования Национального кэшбека. В то же время сам документ не означает автоматической отмены программы.

Идею отказаться от Национального кэшбека и направить средства в поддержку бизнеса поддерживает и Данил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

19 августа он заявил, что программу следует прекратить, а высвободившиеся средства направить, прежде всего, на расширение льготного кредитования бизнеса по программе 5-7-9%. По его словам, дополнительные ресурсы необходимы также для расширения государственных гарантий по кредитам и страхованию военных рисков, особенно для предприятий, пострадавших от российских атак.

Итак, пока нет решения правительства об отмене Национального кэшбека или окончательном перераспределении средств программы. Законопроект №15512 находится на рассмотрении парламента, а предложение Гетманцева является его позицией.

Поэтому задержку выплат за май, июнь и июль нельзя связывать с отменой программы, ведь официальных подтверждений этого нет.

На что можно использовать накопленный кэшбек

Вырученные средства можно направить на ряд повседневных затрат. Кэшбек разрешается использовать для:

оплаты коммунальных услуг;

оплаты почтовых сервисов;

покупки украинских продуктов питания;

приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства;

покупки книг и печатной продукции;

благотворительных взносов и донатов, в том числе в поддержку украинских военных.

Несмотря на завершение кэшбека на горючее, программа Национальный кэшбек продолжает действовать без изменений других категорий товаров украинского производства.

Участники могут получать компенсацию в размере 5 или 15% в зависимости от категории товара. Кешбек начисляется за покупку продукции украинских производителей в магазинах-партнерах программы.

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