Певец Олег Винник сделал громкое заявление о своем гражданстве. Артист признался, что задумывается над получением германского паспорта.

Об этом Винник сообщил в интервью на YouTube-канале Агент Провокатор.

Олег Винник сделал заявление о своем гражданстве

По словам Олега Винника, сейчас он только резидент Германии, однако считает вполне логичным шагом изменение гражданства. Исполнитель отметил, что он чувствует себя в Берлине гораздо комфортнее, чем в Украине.

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— Сейчас у меня нет германского гражданства. Я – резидент Германии. 26 лет я живу здесь, более 20 из которых являюсь резидентом этой страны. Наверное, было бы верно стать немцем. Моя жизнь здесь. Я здесь лучше все понимаю, чем на родине. В Украине я учился, приезжал туда на работу, в гости. Там я был “на чемоданах”. 26 лет ты находишься в этой среде, поэтому, наверное, было бы правильно сегодня стать немцем. Но так сложилась судьба, что я пока украинец, – заявил певец.

Винник отметил, что окончательного решения об отказе от украинского паспорта еще не принял, однако убежден, что его стремление жить за границей вполне естественно для большинства людей.

— Меня можно осуждать, но я знаю, что большая часть нормальных людей в мире хотела бы жить, как я в Германии — цивилизованно. Кстати, сейчас можно иметь два гражданства. Пока у нас война, это все сложная тема, — подчеркнул Олег Винник.

Напомним, что ранее Олег Винник был внесен в список нежелательных артистов в Молдове. Министерство культуры Молдовы обнародовало список артистов, которых не рекомендуют приглашать на культурные мероприятия.

Фото: Олег Винник

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