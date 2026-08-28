Используя Национальный кэшбэк и покупая украинские товары, вы получите 5-15% их стоимости обратно. Максимальный размер ежемесячного кэшбэка ограничен – 3 тыс. грн.

Факты ICTV узнавали, на что можно потратить Национальный кэшбэк и как это сделать.

Национальный кэшбэк: на что можно потратить

Средства кэшбэка имеют ограниченную сферу использования. Они могут быть потрачены только путем безналичных расчетов с той же банковской карты, на которую был зачислен возврат. Вывод кэшбэка на другие банковские счета или снятие наличных запрещено. Сфера использования кэшбэка достаточно широка.

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На что можно тратить Национальный кэшбэк:

на оплату коммунальных услуг;

на приобретение лекарств;

на покупку продуктов (только в некоторых магазинах, их перечень обновляется сейчас);

на книги;

благотворительность;

на почтовые услуги.

Также кэшбэк можно потратить на книги.

На что тратить Национальный кэшбэк и как это сделать

Спектр услуг, которые можно оплатить с помощью кэшбэка, довольно широк, однако он ограничивается перечнем категорий, определенных правительством. Эти категории обозначаются специальным кодом MCC (Merchant Category Code), который позволяет идентифицировать вид деятельности торгового объекта. Например, система может определить, была ли произведена оплата в продуктовом магазине или аптеке.

Условия использования Национального кэшбэка:

При оплате коммунальных услуг можно выбрать только определенные составляющие платежа, такие как оплата за домофон или вывоз мусора.

Кроме того, существует возможность направить средства кэшбэка на благотворительные цели.

Когда можно потратить средства

Весной 2026 года правительство изменило условия работы программы. Кабинет министров принял постановление № 559, которым продлил действие Национального кэшбэка до 30 апреля 2028 года. Решение было принято по представлению Министерства экономики, которое предложило обновить формат программы.

Могут ли отменить Национальный кэшбек

Август подходит к концу, однако выплат по Национальному кэшбеку за май и июнь украинцы до сих пор не получили. Ранее сообщалось, что эти средства должны быть перечислены в августе, однако пока точных сроков выплаты нет. Июльский кэшбек тоже еще не выплачивали.

Не следует исключать, что программа может быть просмотрена или вообще отменена. В частности, 14 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15512. Он предусматривает возможность направить неиспользованные средства программ поддержки внутреннего спроса на компенсацию предприятиям 50% стоимости товаров, поврежденных или уничтоженных из-за боевых действий, диверсий или терактов.

Глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев рассказал, что средства программы можно направить на расширение льготного кредитования бизнеса по программе 5-7-9% и страхование военных рисков.

Впрочем, на конец августа официального решения правительства об отмене Национального кэшбека нет. Законопроект №15512 также пока не принят. Поэтому речь идет только о предложениях и возможном просмотре программы, а не о ее прекращении.

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