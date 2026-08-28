Враг в течение дня бил по Киевской области беспилотниками. В результате атаки на Киевщину в Бучанском районе загорелись складские помещения, раздаются взрывы.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Киевщину 28 августа: какие последствия

— В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами, — написал глава ОВА.

По его словам, временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 Киев — Чоп с 15-го по 32-й километр.

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Начальник департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что в связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп частично ограничивается движение всех транспортных средств по проспекту Берестейскому и Большой Кольцевой дороге в направлении Житомира.

Движение транспортных средств восстанавливается по мере возможности.

На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киевщину и делают все возможное, чтобы локализовать пожар.

— Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется. Прошу жителей района не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб, — добавил Ткаченко.

Напомним, вечером 28 августа раздались взрывы в Киеве. По словам мэра Виталия Кличко, силы ПВО отражали атаку российских дронов.

В результате атаки РФ на Киев пострадал человек в Святошинском районе.

По информации Воздушных сил ВСУ, в течение дня 28 августа (с 6:30 до 19:00) враг атаковал Украину семью S8000 Бандероль и 96 ударными БпЛА, более 70 из них – реактивные.

Большинство дронов враг направил в сторону Киева.

По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение дня сбито/подавлено шесть S8000 Бандероль и 73 ударных беспилотника.

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