Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров согласился на предложение министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций.

Об этом Федоров сообщил в Telegram вечером 28 августа.

Федоров — советник министра обороны Италии

По словам Михаила Федорова, он вместе с командой начал международную поездку, посвященную развитию проектов в сфере цифровизации и defense tech.

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— Первая встреча – с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, улучшать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам безопасности мира, – рассказал он.

Во время встречи Федоров и Крозетто обсудили дроны, автономные системы, противовоздушную оборону и развитие defense tech-экосистемы.

— Украина и наша команда имеют уникальный опыт технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами. В то же время мой главный фокус неизменен – продолжаю работать в Украине над проектами, которые усиливают нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы, – добавил бывший министр обороны.

Напомним, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку правительство Юлии Свириденко, что автоматически прекратило полномочия всех министров, в частности министра обороны Михаила Федорова.

На следующий день в Киеве и ряде других городов начались митинги против его отставки.

Вечером 16 июля стало известно, что президент поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

22 июля глава государства подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на эту должность Михаила Драпатого.

23 июля Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям.

Федоров заявил, что не согласится ни на какую другую должность, кроме главы Минобороны.

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