Національна збірна України з футболу офіційно з’явиться в ігровому симуляторі FIFA від компанії Electronic Arts.
Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко під час XXIV конгресу організації.
— Хочу привітати прихильників електронного футболу з тим, що з наступного року популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України, — сказав Павелко.
Раніше наша національна команда ще ніколи не була офіційно представлена в цьому симуляторі.
Вихід нового ігрового симулятора FIFA 22 очікується восени 2021 року.
Наразі у у FIFA 21 є лише дві українські команди: київське Динамо та донецький Шахтар.
Підготовка до Євро-2020
Збірна України провела перший матч в межах підготовки до Євро-2020. У Харкові 23 травня підопічні Андрія Шевченка зустрічалися з командою Бахрейну.
Попри ігрову перевагу синьо-жовті ледь не зазнали поразки і змогли врятуватися лише у доданий час завдяки голу Віктора Циганкова.
Наступну товариську зустріч Україна проведе проти команди Північної Ірландії. Гра запланована на 3 червня.