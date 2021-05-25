Національна збірна України з футболу офіційно з’явиться в ігровому симуляторі FIFA від компанії Electronic Arts.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко під час XXIV конгресу організації.

— Хочу привітати прихильників електронного футболу з тим, що з наступного року популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України, — сказав Павелко.

Раніше наша національна команда ще ніколи не була офіційно представлена в цьому симуляторі.

Вихід нового ігрового симулятора FIFA 22 очікується восени 2021 року.

Наразі у у FIFA 21 є лише дві українські команди: київське Динамо та донецький Шахтар.

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Підготовка до Євро-2020

Збірна України провела перший матч в межах підготовки до Євро-2020. У Харкові 23 травня підопічні Андрія Шевченка зустрічалися з командою Бахрейну.

Попри ігрову перевагу синьо-жовті ледь не зазнали поразки і змогли врятуватися лише у доданий час завдяки голу Віктора Циганкова.

Наступну товариську зустріч Україна проведе проти команди Північної Ірландії. Гра запланована на 3 червня.