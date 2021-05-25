PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Збірна України вперше буде представлена у симуляторі FIFA

Франция Украина

Національна збірна України з футболу офіційно з’явиться в ігровому симуляторі FIFA від компанії Electronic Arts.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко під час XXIV конгресу організації.

— Хочу привітати прихильників електронного футболу з тим, що з наступного року популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України, — сказав Павелко.

Раніше наша національна команда ще ніколи не була офіційно представлена в цьому симуляторі.

Вихід нового ігрового симулятора FIFA 22 очікується восени 2021 року.

Наразі у у FIFA 21 є лише дві українські команди: київське Динамо та донецький Шахтар.

Читайте
EA Sports показала геймплейний трейлер FIFA 21

Підготовка до Євро-2020

Збірна України провела перший матч в межах підготовки до Євро-2020. У Харкові 23 травня підопічні Андрія Шевченка зустрічалися з командою Бахрейну.

Попри ігрову перевагу синьо-жовті ледь не зазнали поразки і змогли врятуватися лише у доданий час завдяки голу Віктора Циганкова.

Наступну товариську зустріч Україна проведе проти команди Північної Ірландії. Гра запланована на 3 червня.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка