Графики отключения света 1 сентября: будет ли электричество в первый день осени
Во вторник, 1 сентября, в Украине не будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 1 сентября: что известно
— 1 сентября отключения не прогнозируются. Применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики просят перенести использование мощных электроприборов на первую половину дня — с 10:00 до 16:00.
Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.
Напомним, по состоянию на утро 31 августа были новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях.
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на утро 31 августа оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день.
Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья — 23 августа.