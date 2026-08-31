Во вторник, 1 сентября, в Украине не будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 1 сентября: что известно

— 1 сентября отключения не прогнозируются. Применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики просят перенести использование мощных электроприборов на первую половину дня — с 10:00 до 16:00.

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Напомним, по состоянию на утро 31 августа были новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях.

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на утро 31 августа оно было на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день.

Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья — 23 августа.

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