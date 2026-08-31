В понедельник, 31 августа, Арсен Жумадилов завершает свою работу в должности директора Агентства оборонных закупок Государственного оператора тыла с согласия сторон.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Жумадилов уходит с должности директора АОЗ

В течение трех лет под руководством Жумадилова Агентство оборонных закупок ГОТ занималось обеспечением потребностей Сил обороны Украины.

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В Министерстве обороны выразили благодарность Жумаделову за проделанную работу.

Также в МОУ подчеркнули, что устойчивое и бесперебойное обеспечение украинских военных остается одним из ключевых приоритетов. Решение о назначении нового руководителя Агентства оборонных закупок ДОТ будет принято в кратчайшие сроки.

20 августа Арсен Жумадилов заявил об отставке с должности генерального директора Агентства оборонных закупок ГОТ.

После его увольнения обязанности руководителя АОЗ будет выполнять Олег Клец, ранее возглавлявший государственное предприятие Медицинские закупки Украины.

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