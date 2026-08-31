Арсен Жумадилов завершает работу в Агентстве оборонных закупок
- Арсен Жумадилов с согласия сторон покидает должность директора Агентства оборонных закупок ГОТ, который возглавлял в течение трех лет.
- Министерство обороны Украины добавило, что нового руководителя назначат в кратчайшие сроки.
В понедельник, 31 августа, Арсен Жумадилов завершает свою работу в должности директора Агентства оборонных закупок Государственного оператора тыла с согласия сторон.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Жумадилов уходит с должности директора АОЗ
В течение трех лет под руководством Жумадилова Агентство оборонных закупок ГОТ занималось обеспечением потребностей Сил обороны Украины.
В Министерстве обороны выразили благодарность Жумаделову за проделанную работу.
Также в МОУ подчеркнули, что устойчивое и бесперебойное обеспечение украинских военных остается одним из ключевых приоритетов. Решение о назначении нового руководителя Агентства оборонных закупок ДОТ будет принято в кратчайшие сроки.
20 августа Арсен Жумадилов заявил об отставке с должности генерального директора Агентства оборонных закупок ГОТ.
После его увольнения обязанности руководителя АОЗ будет выполнять Олег Клец, ранее возглавлявший государственное предприятие Медицинские закупки Украины.