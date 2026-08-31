Аврора потеряла еще один распределительный центр на Киевщине из-за удара РФ
В Киевской области уничтожен еще один распределительный центр сети мультимаркетов Аврора в понедельник, 31 августа. Пострадавших среди работников нет.
Об этом сообщил совладелец сети Тарас Панасенко.
Уничтожен распределительный центр сети Аврора
— В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети Аврора на Киевщине. Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии, — говорится в сообщении.
По словам бизнесмена, подробнее о последствиях попадания станет известно позже.
В результате российской атаки в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар. Из-за изменения направления ветра продукты горения и дым могут распространиться на столицу, что может временно ухудшить качество воздуха в Киеве.
Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий говорил, что из-за российских атак в Украине уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия.
За последние дни повреждения получили несколько предприятий.
Кондитерская корпорация Roshen. Российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и дальнейшую поставку готовой кондитерской продукции. Из-за атаки предприятие понесло значительные материальные потери, включая потерю продукции.
Сеть магазинов Аврора – российская атака 27 августа разрушила распределительный центр сети.
20 августа враг ударил по магазину сети Аврора в Славянске.
Сеть магазинов Фора — повреждения получил логистический склад сети в Киевской области, который использовался всего несколько дней.
Сеть магазинов Коло – повреждения получил логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций.
По словам Высоцкого, угрозы голода и системного физического дефицита продуктов в Украине нет.