В Киевской области уничтожен еще один распределительный центр сети мультимаркетов Аврора в понедельник, 31 августа. Пострадавших среди работников нет.

Об этом сообщил совладелец сети Тарас Панасенко.

Уничтожен распределительный центр сети Аврора

— В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети Аврора на Киевщине. Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии, — говорится в сообщении.

По словам бизнесмена, подробнее о последствиях попадания станет известно позже.

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В результате российской атаки в Бучанском районе вспыхнул масштабный пожар. Из-за изменения направления ветра продукты горения и дым могут распространиться на столицу, что может временно ухудшить качество воздуха в Киеве.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий говорил, что из-за российских атак в Украине уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия.

За последние дни повреждения получили несколько предприятий.

Кондитерская корпорация Roshen. Российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и дальнейшую поставку готовой кондитерской продукции. Из-за атаки предприятие понесло значительные материальные потери, включая потерю продукции.

Сеть магазинов Аврора – российская атака 27 августа разрушила распределительный центр сети.

20 августа враг ударил по магазину сети Аврора в Славянске.

Сеть магазинов Фора — повреждения получил логистический склад сети в Киевской области, который использовался всего несколько дней.

Сеть магазинов Коло – повреждения получил логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций.

По словам Высоцкого, угрозы голода и системного физического дефицита продуктов в Украине нет.

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