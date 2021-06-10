Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о приостановлении разбирательства в отношении клубов-основателей нового турнира европейской футбольной Суперлиги.

— После открытия разбирательства против Барселоны, Реала и Ювентуса апелляционный орган УЕФА принял решение приостановить дело до дальнейшего уведомления, — сообщили в организации.

Впоследствии в УЕФА отметили, что надеются на возобновление производства. В организации отметили, что хотят продолжить отстаивать свои интересы в этом вопросе.

— Решение о временном прекращении дела было принято апелляционной инстанцией УЕФА после формального сообщения от 2 июня 2021 года от швейцарских органов. Мы понимаем, почему дело приостановлено, но сохраняем уверенность в своей позиции и продолжим защищать ее всеми возможными способами. УЕФА сделает все необходимые шаги в строгом соответствии с законодательством, чтобы иметь возможность возобновить дисциплинарное расследование как можно скорее, — отметили в заявлении УЕФА.

19 апреля 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. Спустя два дня девять клубов объявили о своем выходе из проекта после волны критики со стороны сообщества и болельщиков. Первыми объявили об уходе английские клубы.

Испанские клубы Реал и Барселона, а также итальянский Ювентус остаются единственными, кто до сих пор верит в проект.

В начале июня министерство юстиции Швейцарии направило в УЕФА сообщение с призывом отказаться от наложения санкций на эти клубы.