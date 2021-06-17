Сборная Украины и команда Северной Македонии встретятся 17 июня на Национальном стадионе в Бухаресте в рамках матча второго тура группового этапа финальной части Евро-2020 в квартете С.

Это будет уже пятая встреча команд в истории. Впервые команды встречались в товарищеских поединках еще в 2003 и 2004 годах. В последний раз соперников свел жребий в отборе к Евро-2016. Тогда сине-желтые дважды праздновали победу (дома 1:0, и на выезде 2:0).

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.65. Успех красных львов оценивается в 6.10. Ничейный результат встречи — 3.90.

Встречу в Бухаресте доверили аргентинской бригаде арбитров во главе с рефери Фернандо Рапальини. Ему будут ассистировать соотечественники: Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Обязанности четвертого рефери исполнит словенец Славко Винчич.

Рапальини — единственный неевропейский главный арбитр на Евро-2020. Аргентинская судейская бригада работает на ЧЕ в результате обмена арбитров между УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Главный рефери системы VAR — испанец Алехандро Эрнандес. Его ассистенты: Хосе Мария Санчес, Хосе Мартинес Мануэра, а также Филиппо Мели из Италии

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Македония начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 16.00.