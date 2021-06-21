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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Олимпиада в Токио: организаторы определили количество зрителей

Олімпійські ігри

Организаторы Олимпийских игр в Токио допустят зрителей на спортивные трибуны, однако ограничат количество людей. На спортивных соревнований смогут присутствовать до 10 тыс. человек или 50% вместимости зрительских мест.

Организаторы также предупредили, что они все равно могут полностью запретить зрителям присутствовать на мероприятии, если ситуация с Covid-19 резко ухудшится до начала соревнований.

Зрители будут обязаны носить маски, а также предоставить справку о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19.

Организаторы также просят болельщиков прибывать на олимпийские игры прямо из дома и прямо туда же возвращаться. Посетить соревнования смогут только жители Японии.

Из-за ограничений количества зрителей организаторы проведут новую билетную лотерею. В то же время количество болельщиков, допущенных на трибуны, могут еще больше сократить после 12 июля.

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Это зависит от того, будут ли в Японии усиливать действующие карантинные ограничения. Организаторы спортивных соревнований продали около 4,45 млн билетов на Олимпийские игры в Японии.

Около 600 тыс. болельщиков за границей купили билеты до того, как Олимпийские игры отложили в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В конце прошлого года организаторы получили около 810 тыс. запросов на возврат денег за билеты внутри страны. Также спортсмены должны иммунизироваться от заболевания. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: The Washington Post

Фото: Pexels

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