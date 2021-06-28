Дополнительной мотивации не нужно: Шевченко рассказал об уважении к сборной Швеции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча 1/8 Евро-2020 против сборной Швеции рассказал об ожидании от игры.

Он, как и игроки, максимально сконцентрирован на предстоящем состязании и имеет боевой настрой.

— Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал: у нас все еще есть шанс, а значит, мы будем работать в том режиме, в котором и должны это делать, – отметил тренер.

По его словам, все игроки должны осознавать, что любой сезон или матч важен. Каждый футболист должен себя заставлять максимально выкладываться, чтобы сделать свою карьеру успешной.

О предстоящей игре Шевченко отметил, что шведы заслуживают огромного уважения. По словам тренера, соперник – весьма организован, имеет определенный стиль игры.

— У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже, – добавил Шевченко.

Евро-2020: результаты матчей и турнирная таблица

11 июня в Риме стартовало Евро-2020, которое продлится до 11 июля.

Матчи принимают в общей сложности 11 городов: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург.

Подробнее о результатах матчей и турнирных таблицах читайте в материале Фактов ICTV.