Иранские СМИ сообщили, что США и Иран рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании. Документ подготовлен при посредничестве Пакистана и направлен на прекращение боевых действий.

В Белом доме назвали это сообщение “полной выдумкой”.

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США

Как пишет The Guardian, журналисты иранского информационного агентства Mizan обнародовали детали неофициального проекта предложения.

Согласно приведённым данным, документ содержит несколько основных положений, касающихся региональной безопасности.

Соединённые Штаты берут на себя обязательство полностью снять военно-морскую блокаду иранских портов.

В ответ на это Тегеран должен вернуть коммерческое судоходство в Ормузском проливе к уровню, который существовал до начала военных действий, в течение одного месяца.

Кроме того, движение в этом узком водном коридоре должно совместно регулироваться Ираном и Оманом.

Также предполагается, что американская сторона должна вывести свои силы из района вокруг Ирана.

Не уточняется, касается ли это всех подразделений, развёрнутых в регионе, или только тех, которые находятся непосредственно на военных базах.

В публикации отмечается, что, если сторонам удастся достичь окончательного компромисса в течение двух месяцев, соглашение планируют официально утвердить в виде резолюции Совета Безопасности ООН.

В Белом доме назвали меморандум выдумкой

В Белом доме опровергли информацию иранских государственных СМИ и назвали ее “полной выдумкой”.

— Это сообщение иранских СМИ не соответствует действительности, а “опубликованный” ими проект меморандума о взаимопонимании является полной выдумкой. Никто не должен верить тому, что публикуют иранские государственные СМИ. Факты имеют значение, — говорится в сообщении White House’s Rapid Response в сети X.

Напомним, США и Иран при посредничестве третьих стран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании по безопасности в регионе.

В частности, обсуждается план, предусматривающий открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней после достижения соглашения о прекращении военных действий.

В течение этого месяца Тегеран обязуется провести разминирование акватории, после чего суда всех государств смогут свободно и безопасно проходить через пролив без уплаты транзитных сборов.

Также ожидается, что режим прекращения огня, согласованный сторонами в начале апреля, будет продлён ещё на 60 дней.

