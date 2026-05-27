Во время массированной атаки 24 мая Россия применила две баллистические ракеты средней дальности Орешник.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в письме президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США.

Письмо Зеленского опубликовал на платформе X журналист Барак Равид.

РФ применила две ракеты Орешник 24 мая

— Россия запустила баллистические ракеты средней дальности Орешник — одна попала в Киевской области, другая, по сообщениям, упала на временно оккупированной территории Донецкой области Украины, — говорится в письме.

По словам Зеленского, во время атаки РФ также запустила 54 крылатые ракеты, 30 баллистических ракет, три гиперзвуковые ракеты Циркон, две ракеты Кинжал и около 600 ударных дронов.

В письме президент подчеркнул, что системы Patriot критически важны для защиты Украины от баллистических ракет.

Зеленский добавил, что Украина готова закупать необходимое количество систем и ракет-перехватчиков.

В ноябре 2024 года российская армия уже применяла Орешник для удара по Днепру, запустив ракету из Астраханской области.

В январе 2026 года Россия нанесла ракетный удар по Львовской области, после чего официально признала второе применение Орешника против Украины.

Сегодня издание The Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский направил письмо Трампу и Конгрессу США, в котором предупредил о росте дефицита средств ПВО в Украине, в частности систем противобаллистической защиты.

Письмо было написано на фоне усиления Россией массированных воздушных атак по Украине и публичных угроз осуществить новую волну дальнобойных ударов по Киеву.

Советник Офиса президента Сергей Литвин подтвердил журналистам подлинность документа.

