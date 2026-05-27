В среду, 27 мая, российские войска осуществили обстрел Корабельного района Херсона из реактивной системы залпового огня. Есть попадание в детскую площадку. Ранения получили двое детей, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

Россияне ударили по детской площадке в Херсоне

— В результате этой циничной атаки пострадала целая семья — мама с двумя маленькими дочерьми 3 и 6 лет. Отец, скорее всего, погиб, — написал Шанько.

По предварительным данным, обстрел произошел около 17:30.

Сейчас смотрят

Медики оказывают помощь 36-летней женщине и её двум дочерям в возрасте 3 и 6 лет. У пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате этой атаки погиб мужчина.

В Полиции Херсонской области уточнили, что погибший является отцом раненых девочек. Женщину и детей госпитализировали.

Правоохранительные органы осуществляют мероприятия по документированию военного преступления, совершенного российскими военными.

В Херсонской ОВА также сообщили ещё об одном пострадавшем в результате удара РФ по детской площадке.

В медицинское учреждение доставили 50-летнего мужчину. У него диагностированы контузия, ранение ноги, взрывная травма и закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, 14 апреля российские войска атаковали Херсон с применением дронов. В результате ударов по больнице и гражданскому автомобилю ранения получили пять человек.

Фото: полиция Херсонской области

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.