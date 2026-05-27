Заявления Лукашенко о мобилизации и напряжение на границе с Беларусью: политолог оценил риски для Украины

Угроза на границе Украины с Севера растет – украинская разведка фиксирует попытки РФ глубже втянуть Беларусь в войну против нашего государства. Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина усиливает войска на Севере из-за риска наступления РФ из Беларуси.

При этом прозвучало заявление Александра Лукашенко о намерении провести в Беларуси “точечную мобилизацию”, кроме того, на ее территории прошли совместные с РФ ядерные учения.

Может ли Беларусь объявить полноценную мобилизацию для поддержки РФ в войне против Украины, какие факторы могут сдерживать Минск и о рисках для нашего государства – читайте в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Ситуация на границе с Беларусью

Недавно на территории Беларуси прошли ядерные учения, а перед этим Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси “точечно будут отмобилизовать части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне”.

При этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что заявления президента Беларуси не стоит воспринимать серьезно, ситуация находится под контролем наших сил.

– Человек отрабатывает информационную повестку россиян, чтобы Путин был счастлив. Не больше. Если будет угроза, Украина ее увидит и Лукашенко пожалеет. Думаю, он это знает, – подчеркнул Коваленко.

К тому же, последние данные ГПСУ также свидетельствуют о том, что угроза на данный момент минимальная — перемещение техники, вооружения или личного состава возле границы Украины с Беларусью. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко, количество белорусских подразделений вблизи украинской границы не меняется с 2022 года, происходит только их ротация.

В то же время в ГПСУ предупреждают, что Россия может использовать белорусскую инфраструктуру для быстрой перекидывания дополнительных сил.

— Те инфраструктурные объекты, которые Беларусь продолжает развивать на своей территории, в том числе и по направлению нашей границы, те логистические направления, которые развивает Беларусь, Россия в любой момент может использовать, перекинув на территорию Беларуси дополнительные силы, — говорит Демченко.

Однако поскольку фиксируются попытки РФ глубже втянуть Беларусь в войну против Украины, Владимир Зеленский заявил о наращивании наших сил на Черниговско-Киевском направлении. В то же время, МИД Украины готовит дополнительные меры дипломатического влияния на Беларусь.

Мобилизация в Беларуси: способен ли Лукашенко на этот шаг

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV политолог Владимир Фесенко заявил, что Александр Лукашенко с большой вероятностью не решится на это, поскольку такой шаг повлечет за собой панику, проблемы и внутреннее напряжение в Беларуси в частности.

— Если страна, которая не находится в состоянии войны, объявляет полноценную мобилизацию, это означает, что она готовится к войне. Я думаю, что это огромный риск для Лукашенко, – говорит эксперт.

Заявления же президента Беларуси не что иное, как имитация готовности к мобилизации и делает это Лукашенко исключительно для Путина, считает Владимир Фесенко.

– То, что говорит Лукашенко – это даже не для давления на Украину, это для Путина. Это демонстрация: “Я готов вам помочь, в случае необходимости я это сделаю. Это классическая игра Лукашенко. Беларусь сама, без России, начать военные действия против Украины не может. Поскольку это гарантированное поражение для Беларуси и Лукашенко это понимает, — объясняет политолог.

Следует понимать, отмечает Владимир Фесенко, что для начала реальных военных действий со стороны Беларуси против Украины, нужна концентрация боеспособной военной группировки не менее 100 тысяч человек на границе, а такой сейчас нет.

Другое дело, что могут существовать определенные провокации со стороны Беларуси, к примеру, запуск боевых дронов с территории этой страны, определенные конфликтные ситуации с применением оружия на украинско-белорусской границе и не только.

— Если говорить о реальной военной угрозе со стороны Беларуси, то ее нет, — добавляет политолог.

В то же время, чтобы действительно начать мобилизацию в Беларуси Лукашенко сдерживают несколько сильных факторов. Во-первых, страх за свою жизнь и за собственное будущее, в частности, политическое.

– Страх потерять власть, страх потерять Беларусь – безусловно, сдерживающие факторы для Лукашенко, – добавляет Владимир Фесенко.

Во-вторых, начать мобилизацию в Беларуси ему не дает осознание риска срыва налаживания нормальных отношений с Китаем и США.

— А для Лукашенко, я так понимаю, смягчение, и даже нормализация отношений с США, в частности перспектива поездки в Штаты и встречи с Дональдом Трампом — гораздо важнее мобилизации. К тому же, есть экономический интерес, в частности, к белорусскому калию. Все планы американских бизнесменов, близких к Трампу, скажем так, могут разрушиться, если Беларусь будет в войне напрямую, – говорит политолог.

При этом у Китая также экономические интересы к Беларуси — и Пекин не заинтересован в расширении масштабов войны, да и в ее эскалации в целом, о чем свидетельствует и реакция КНР на недавние заявления со стороны российского МИДа относительно ударов по территории Украины.

– Китай четко сказал, что против эскалации. Правда, это было обращение к обеим сторонам, как они говорят. Но это обычная форма. В то же время, кто угрожает эскалацией? Россия. Именно поэтому Вашингтон и Пекин могут повлиять и на Лукашенко, и, думаю, даже на Путина, чтобы этого не было, — отмечает политолог.

Ситуация на границе с Беларусью: какие риски для Украины

Александр Лукашенко действительно может помочь РФ в расширении войны против Украины, если, например, под предлогом учений согласится на перемещение по территории Беларуси крупного военного группирования России.

– И в этом контексте даст согласие на начало Россией военных атак на Украину с территории Беларуси. Это основное, что он может сделать. И если, не дай Бог, будет такая попытка атаковать Украину с территории Беларуси, то в отличие от 2022 года Украина будет воспринимать Беларусь в качестве реальной и полноценной участницы войны с с ответными ударами по белорусской территории, — говорит политолог.

Как должна реагировать Украину на риски со стороны Беларуси

Украине на потенциальные угрозы стоит реагировать так, как сейчас, то есть — предупреждать, говорит политолог.

— В таких случаях наиболее действенный способ сдерживания от дальнейших действий – это обнародование планов, потенциальных рисков. Это делается и для Лукашенко, чтобы он понимал степень личных рисков для себя, и для населения Беларуси, чтобы они понимали, на какие преступления способен их президент против собственного народа, а конкретно на втягивание Беларуси в войну, – говорит Владимир Фесенко.

Таким образом, вероятность объявления Беларусью мобилизации очень незначительна, а угрозы с Севера пока минимальны. В частности, это касается как прямой атаки на Киев, так и на населенные пункты вблизи украино-белорусской границы. И на это указывают прямые данные украинской разведки — на данный момент нет концентрации войск на территории Беларуси, которые были бы способны атаковать нашу страну.

И сдерживать от дальнейшей эскалации как США и Пекин, так и политика профилактики со стороны Украины, в частности, обнародование информации о планах врага и рисках. Это не дает 100% эффекта, если та или иная сторона уже настроена на войну, как это было с Россией в 2022 году, но в большинстве случаев срабатывает.

