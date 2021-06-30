Черный топ-лифчик футболиста Артема Довбика стал мемом после исторического матча сборных Украины и Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Забив решающий гол в ворота соперника, футболист снял футболку, и все увидели на его торсе черный топ.

“Что это за лифчик?” — начали шутить тысячи пользователей соцсетей. На самом деле это специальный GPS-трекер — девайс для анализа действий футбольного игрока.

Anything good happen last night? pic.twitter.com/WBwwegUkLV — STATSports (@statsports) June 30, 2021

Что это за девайс

Футболист Артем Довбик во время исторического матча Украина — Швеция продемонстрировал GPS-трекер Apex Athlete Series от компании STATSports.

Устройство делает ряд аналитических расчетов — максимальная скорость игрока, общее количество километров, которые пробежал игрок, дистанция спринтов и тому подобное.

Кроме этого, девайс разрабатывает “тепловую карту” футболиста на поле, которая показывает, где он чаще всего был в течение матча.

Подобные GPS-трекеры популярны и среди других спортсменов. Средняя цена такого девайса — 250 евро.