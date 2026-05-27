Украина согласовывает новый этап обмена пленными — Юсов
- Украина ведет активные переговоры о проведении второго этапа масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000, который может включать в себя комбинированные договоренности.
- В то же время в ГУР призвали не поддаваться панике из-за новых угроз РФ по поводу массированных обстрелов Киева, назвав их очередной информационной кампанией Кремля.
В настоящее время продолжается работа по следующему этапу обмена пленными в формате 1000 на 1000.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время пресс-конференции.
Когда состоится следующий этап обмена пленными
По словам спикера ГУР, в российском плену находятся разные категории людей. Среди них – защитники, которые в неволе с 2022 года, пленные женщины, тяжелобольные и тяжелораненые пленники, представители разных направлений и подразделений.
Юсов утверждает, что будут раскрывать больше деталей, когда обмены уже будут готовы.
Секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов отметил, что в ближайшее время возможен комбинированный обмен, предусматривающий отдельные договоренности по определенным категориям пленных.
– Процесс идет. Он очень динамичный. Мы согласовываем вопрос второго этапа формата 1000 на 1000. Есть другие форматы в переговорной группе и Координационном штабе. Мы по ним работаем, – заявил Усов.
ГУР об угрозах РФ по новым ударам по Киеву
Российские угрозы новыми массированными ударами по Киеву являются элементом информационной кампании и усилением пропаганды, считает представитель ГУР Юсов.
Он отметил, что заглядывать в голову российскому диктатору Владимиру Путину нет смысла, а ракетные атаки по Киеву и другим городам Украины не прекращались с начала полномасштабного вторжения.
В пятницу, 15 мая, Украина вернула домой 205 человек из российского плена. Это стало первым этапом обмена пленными в формате 1000 на 1000.
На следующий день, 16 мая, в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам.