В настоящее время продолжается работа по следующему этапу обмена пленными в формате 1000 на 1000.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время пресс-конференции.

Когда состоится следующий этап обмена пленными

По словам спикера ГУР, в российском плену находятся разные категории людей. Среди них – защитники, которые в неволе с 2022 года, пленные женщины, тяжелобольные и тяжелораненые пленники, представители разных направлений и подразделений.

Юсов утверждает, что будут раскрывать больше деталей, когда обмены уже будут готовы.

Секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов отметил, что в ближайшее время возможен комбинированный обмен, предусматривающий отдельные договоренности по определенным категориям пленных.

– Процесс идет. Он очень динамичный. Мы согласовываем вопрос второго этапа формата 1000 на 1000. Есть другие форматы в переговорной группе и Координационном штабе. Мы по ним работаем, – заявил Усов.

ГУР об угрозах РФ по новым ударам по Киеву

Российские угрозы новыми массированными ударами по Киеву являются элементом информационной кампании и усилением пропаганды, считает представитель ГУР Юсов.

Он отметил, что заглядывать в голову российскому диктатору Владимиру Путину нет смысла, а ракетные атаки по Киеву и другим городам Украины не прекращались с начала полномасштабного вторжения.

В пятницу, 15 мая, Украина вернула домой 205 человек из российского плена. Это стало первым этапом обмена пленными в формате 1000 на 1000.

На следующий день, 16 мая, в Украину вернули тела 528 погибших, которые, по информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам.

