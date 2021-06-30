Мы пишем историю: Зинченко рассказал о победе в 1/8 Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над Швецией и исторический выход в 1/4 финала Евро-2020.

Игрок Манчестер сити поблагодарил за поддержку болельщиков, которым удалось попасть на стадион, несмотря на все сложности.

— Сегодня, конечно, мы еще можем отпраздновать эту победу, поскольку все мы – и тренерский штаб, и команда – считаю его заслужили. Прямо сейчас пишем историю, — сказал Зинченко.

Игрок также отметил самоотдачу форварда Артема Беседина, который вышел на замену и ценой страшной травмы заработал красную карточку для защитника сборной Швеции.

Зинченко отметил, что не видел данного эпизода, когда был на поле, но после возвращения в раздевалку ему стало не по себе при виде травмы игрока Динамо, которому он пожелал скорейшего восстановления.

— После первых трех матчей в наш адрес звучало много заслуженной критики. Но сегодня мы показали, что являемся сильной командой и умеем держать удар. Своим празднованием гола я хотел сказать части болельщиков, что нужно до последнего верить в свою команду и поддерживать ее. Но тех, к кому я обращался – немного, в основном украинцы нас поддерживали, и мы сегодня это чувствовали в полной мере, — добавил вице-капитан.

Полузащитник подчеркнул, что уже с завтрашнего дня команда начнет готовится к четвертьфинальному матчу против Англии, который пройдет в Риме 3 июля. Он пообещал, что национальная дружина сделает все возможное, чтобы пробиться в полуфинал Евро-2020.

Зинченко также добавил, что готов помочь своей команде и будет играть на любой, куда его поставит главный тренер Андрей Шевченко.

Игрок Манчестер сити также выделил своего одноклубника Рахима Стерлинга, который играет в сборной Англии. По словам вице-капитана национальной дружины, вингер пребывает в отличной форме и является одним из лучших полузащитников в мире.

Накануне сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Евро-2020.

Этого удалось достичь благодаря голам Александра Зинченка и Артема Довбика в тяжелейшем матче против сборной Швеции, который завершился со счетом 2:1.

Видеообзор и статистику матча Швеция – Украина вы можете увидеть в материале Фактов ICTV.